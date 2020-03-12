Черчесов: рад продолжить работу в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переподписание соглашения с Российским футбольным союзом (РФС).

«Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года. Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдёт не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения.

Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездные контрольные матчи со Швецией и Молдавией», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Черчесов подписал новый контракт с национальной командой до 30 декабря 2022 года.



Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до стадии 1/4 финала. Выйти в следующий раунд команда не сумела, уступив будущему финалисту турнира Хорватии в серии пенальти. Также сборная России досрочно гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года.