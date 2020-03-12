Матч «Ювентус» — «Лион» в Лиге чемпионов перенесён

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и французским «Лионом» перенесён из-за китайского коронавируса COVID-19, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Матч должен был состояться 17 марта. Новая дата матча пока не определена. В первой встрече французский клуб на своём поле одержал победу со счётом 1:0.
Ранее стало известно, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругали заболел в результате заражения коронавирусом. В результате этого вся команда туринского клуба была помещена в карантин.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
- 12 марта 2020
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