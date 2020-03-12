Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Португалии приостановлен на неопределённый срок

Чемпионат Португалии приостановлен на неопределённый срок
Футбол / Прочие турниры 0

Португальские лиги Примейра и Лига Про приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

Продолжение португальского чемпионата отложено на неопределённый срок, сообщается на сайте Примейры.

Ранее было официально объявлено о приостановке чемпионатов Италии, Испании, Нидерландов из-за коронавируса.

Сообщалось, что УЕФА организует мероприятие, в ходе которого будет решена судьба европейских турниров на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. Оно пройдёт в формате видеоконференции 17 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.

Чемпионат Нидерландов приостановлен до конца марта
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020