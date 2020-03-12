Чемпионат Португалии приостановлен на неопределённый срок
Португальские лиги Примейра и Лига Про приостановлены из-за эпидемии коронавируса.
Продолжение португальского чемпионата отложено на неопределённый срок, сообщается на сайте Примейры.
Ранее было официально объявлено о приостановке чемпионатов Италии, Испании, Нидерландов из-за коронавируса.
Сообщалось, что УЕФА организует мероприятие, в ходе которого будет решена судьба европейских турниров на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. Оно пройдёт в формате видеоконференции 17 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
Чемпионат Нидерландов приостановлен до конца марта
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