Чемпионат Португалии приостановлен на неопределённый срок

Португальские лиги Примейра и Лига Про приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

Продолжение португальского чемпионата отложено на неопределённый срок, сообщается на сайте Примейры.

Ранее было официально объявлено о приостановке чемпионатов Италии, Испании, Нидерландов из-за коронавируса.

Сообщалось, что УЕФА организует мероприятие, в ходе которого будет решена судьба европейских турниров на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. Оно пройдёт в формате видеоконференции 17 марта.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.