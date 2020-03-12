Овчинников рассказал, откуда у него появилось прозвище Босс

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, почему его стали называть Боссом.



«Всё очень примитивно. У моего старшего брата была кличка Босман. Он тоже играл в футбол, достаточно хорошо, в своё время дошёл до дубля ЦСКА. С ним на одной лестничной клетке жил парень, который занимался со мной в «Динамо». Он пришёл и говорит: «У всех клички есть, а у него нет. Его брата Босман зовут, давайте его будем так звать». «Ну давайте». Меня так звали лет пять – Босман. Потом, видимо, устали, потому что длинно. Сократили до Бося. Потом Босс. Это правда», — рассказал Овчинников в интервью YouTube-каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Овчинников работает в ЦСКА с 2014 года. В бытность футболистом он играл за «Динамо» (Сухуми), «Локомотив», «Бенфику», «Алверку», «Порту» и «Динамо» (Москва).