Овчинников объяснил решение перестать употреблять алкоголь

Тренер ЦСКА, бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников рассказал, почему не употребляет алкогольные напитки.
«Когда начался сухой закон? Если серьёзно на эту тему говорить, то, наверное, на меня повлияло рождение сына и то, что мне не нужно было снимать стресс — я уже не играл. Считаю, что это плохой пример — хоть раз в жизни видеть выпившего отца. Не знаю, как люди, но я не могу себе представить, чтобы мой сын меня хоть раз видел таким. Я бы не хотел видеть таким своего отца.
Я ничего не решал, просто не стал этого делать. В одну минуту. Сын родился, и я прям через минуту решил. Поменяется ли решение? Я думаю, нет. Если у меня не родится тройня ещё. Там уже с горя. Я уже не осилю.
Особо-то не могу сказать, что я любитель крепких напитков. Пиво любил, да. Но это гораздо проще, чем бросить курить», — рассказал Овчинников в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.
Овчинников работает в ЦСКА с 2014 года. В бытность футболистом он играл за «Динамо» (Сухуми), «Локомотив», «Бенфику», «Алверку», «Порту» и «Динамо» (Москва).
- 12 марта 2020
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