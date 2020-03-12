Президент «Ювентуса» устроил себе карантин после заражения коронавирусом Ругани

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли изолировал себя от общества после того, как защитник туринской команды Даниеле Ругани заразился коронавирусом. Об этом сообщил журналист Associated Press Роб Харрис в своём «твиттере».

По его словам, в туринском клубе подтвердили, что 44-летний Аньелли добровольно ушёл на карантин.

Ранее Ругани, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о самочувствии. «Ювентус» изолировал футболиста, а также всех, кто с ним контактировал.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс. В Италии от коронавируса умерло свыше 800 человек, выздоровело более 1 тыс. из 12,5 тыс. заражённых.