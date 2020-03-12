Робертсон: тяжело принять вылет из Лиги чемпионов, учитывая, как играл «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала.

«Это тяжело принять, учитывая то, как мы играли в этом матче. Фанаты были великолепны. Мы сожалеем, что не смогли пройти дальше ради болельщиков.

Я очень горд быть частью этой команды!» — написал Робертсон в своём «твиттере».

«Ливерпуль» открыл счёт на 43-й минуте после точного удара Жоржиньо Вейналдума. В основное время матча команды больше не забивали, и встреча перешла в дополнительное время. На 94-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество «Ливерпуля». Спустя три минуты Маркос Льоренте сократил отставание в счёте. Под занавес первого овертайма Льоренте оформил дубль и сравнял счёт. Окончательную точку в матче поставил Альваро Мората.



Таким образом, по сумме двух игр «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счётом 4:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» завершил участие в турнире.