Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проводит матч без зрителей

«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проводит матч без зрителей
Футбол / Лига Европы 0

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между австрийским ЛАСКом и английским «Манчестер Юнайтед» проходит без зрителей из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории играет при пустых трибунах, сообщает «твиттер» Football on BT Sport.

Матч ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» проходит в Линце на стадионе «Линцер». Обслуживает матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, ассистируют ему судьи на линиях Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный судья — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.

После первого тайма манкунианцы выигрывают со счётом 1:0. На 28-й минуте счёт открыл Одион Игало, которому ассистировал Бруну Фернандеш.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» в Лиге чемпионов перенесён
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020