«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проводит матч без зрителей
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между австрийским ЛАСКом и английским «Манчестер Юнайтед» проходит без зрителей из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории играет при пустых трибунах, сообщает «твиттер» Football on BT Sport.
Матч ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» проходит в Линце на стадионе «Линцер». Обслуживает матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, ассистируют ему судьи на линиях Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный судья — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.
После первого тайма манкунианцы выигрывают со счётом 1:0. На 28-й минуте счёт открыл Одион Игало, которому ассистировал Бруну Фернандеш.
Матч «Манчестер Сити» — «Реал» в Лиге чемпионов перенесён
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