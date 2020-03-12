«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проводит матч без зрителей

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между австрийским ЛАСКом и английским «Манчестер Юнайтед» проходит без зрителей из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории играет при пустых трибунах, сообщает «твиттер» Football on BT Sport.

Матч ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» проходит в Линце на стадионе «Линцер». Обслуживает матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, ассистируют ему судьи на линиях Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный судья — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.

После первого тайма манкунианцы выигрывают со счётом 1:0. На 28-й минуте счёт открыл Одион Игало, которому ассистировал Бруну Фернандеш.