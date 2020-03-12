Овчинников: Юрий Палыч — мой отец, Слуцкий — вообще number one

Тренер ЦСКА, бывший игрок «Локомотива» Сергей Овчинников рассказал, почему не стремится работать главным тренером.

«Есть ряд клубов, которые согласился бы возглавить, но, возможно, эти клубы не мечтают о тренере Овчинникове. Просто я могу мечтать о некоторых клубах и хотеть там работать. Периодически возникают варианты, даже команды высшей лиги были, но приходилось отказываться, потому что понимал: не дам этой команде ничего, а работать ради работы… То есть я видел перспективы команды, возможности, но просто идти работать? А зачем? У меня хорошая работа в ЦСКА.



Поднимать с колен? Я себя не переоцениваю. Можно быть даже хорошим тренером, но у тебя не получится, если нет материала. Надо ещё понимать, что результат никогда не определяет квалификацию тренера. Есть тренеры, которые очень хорошо работают с командами из середины таблицы. Они развивают футболистов, продают их.

А есть тренеры-топы. Понятно, они всегда будут с медалями, с кубками. Но эти тренеры могут быть одинаковыми по уровню. И тот тренер, может, не хочет работать с топами, он приверженец своей команды, ему интересно развивать футболистов, а не выигрывать титулы. Есть люди, которые мечтают о трофеях. А есть те, кто не мечтает. Просто работают, и всё. Уровень стресса разный, многие не готовы к этому.



Готов ли быть главным тренером? Конечно, готов. У меня всё-таки опыт большой, работал с мастерами своего дела. Слуцкий — это вообще number one, я даже рядом никого не могу поставить. И Адвокат был, и Капелло. Сёмин? Юрий Палыч — мой отец, о нём плохо сказать не могу. Он в меня вложил столько, что даже сейчас, когда тренирую, скажу какому-нибудь игроку слово и начинаю смеяться.

Мне футболист говорит: «Сергей Иваныч, вы чего смеётесь?» Да я вспомнил, как Юрий Палыч мне это говорил. Настолько вбиваются некоторые вещи, что начинаю говорить его словами. Это хорошо для тренера. Так что посмотрим. Будет предложение — будем думать», — сказал Овчинников в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на YouTube.