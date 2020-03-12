«Вольфсбург» — «Шахтёр»: составы команд на матч Лиги Европы

Стали известны составы «Вольфсбурга» и «Шахтёра» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоится сегодня, 12 марта, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге. Начало — в 23:00 мск.
«Вольфсбург»: Кастельс, Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио, Шлагер, Арнольд, Герардт, Мехмеди, Брекало, Вегорст
Запасные: Перван, Тиссеран, Понграчич, Руссийон, Клаус, Гинчек, Виктор
«Шахтёр»: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Маркос Антонио, Коваленко, Тайсон, Тете, Алан Патрик, Мораес
Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Майкон, Коноплянка, Марлос, Сикан
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» — «Шахтёр». Обслужит встречу словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ему будут ассистировать Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный судья — Нейц Кайтазович.
- 12 марта 2020
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