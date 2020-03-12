Казахстанскому сайту предлагали деньги за удаление цитаты из интервью «Чемпионату»

Бывший главный редактор, а ныне консультант по редакционной политике Рrosports.kz Алимжан Жалелов рассказал, как сегодня ему звонили и предлагали любые деньги за удаление материала про агента Горана Вельковича, процитированного на «Чемпионате».



«Мы, как и другие СМИ, разместили ваше интервью. С утра мне раздался первый звонок с кодом города Актобе. Говорят: «Здравствуйте, мы из футбольного клуба «Актобе», звоним по поводу интервью про нашу команду. Скажите сумму, и мы вам заплатим, а вы удалите его. Я сказал: «Нет, не удалим». А они в ответ: «Подумайте, любые деньги готовы заплатить».

Отвечаю: «Если хотите высказаться по этому поводу — пожалуйста, мы в этом вопросе занимаем нейтральную позицию». После разговора сразу открыл сайт, увидел заголовок и понял: звонить будут не один раз. В течение дня мне уже звонили несколько знакомых: «Вот, там люди спрашивают сумму...» Повторил, что мы ничего удалять не будем. Тем более интервью брали не мы, а «Чемпионат». Весь Интернет цитирует. Смысл нам удалять?



Затем они позвонили нашему журналисту, который родом из Актобе. Он меня набрал: «Что делать?» Говорю: «Ты им предложи отправить на счёт детского хосписа 5 млн тенге, а мы уберём материал, его уже всё равно все прочитали. Раз так хотят, пусть платят, но эти деньги хотя бы пойдут на добрые нужды. Они сказали: «Это слишком дорого. Другой сайт готов сделать это в несколько раз дешевле».



Изначально в «Твиттере» рассказал о просьбе удалить статью не ради хайпа, это своего рода защита. Обычно в таких ситуациях дальше угроз не идёт. Всё это происходит анонимно из разряда «отрежем тебе голову, поедешь в столицу в разных чемоданах», ещё матом кроют. Часто бывает, что звонят хозяевам газеты, подключают административные ресурсы и влиятельных людей. Есть такой легендарный журналист — Гений Тулегенов, его избивали, но это было давно. Я и сам ездил два раза на так называемые стрелки. Приезжал в назначенное время, а там никого. Другим нашим журналистам тоже угрожают, но они с характером, могут и ответить. Слава богу, никого не трогали.



Сейчас уже получше ситуация. Если посмотреть на Кыргызстан, где у нас тоже есть сайт, там был случай, когда журналиста вывезли в горы за интервью, которое было опубликовано два года назад. Поугрожали битой и отпустили. В Казахстане, если берём конкретно Алматы, цивилизация есть. Но всё равно находятся люди, которые угрожают. Но мы ни разу не удаляли материал. Сегодня же люди настырно и без угроз предлагают деньги», — сказал Жалелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.