«Базель» разгромил «Айнтрахт» в Лиге Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт» проиграл «Базелю» со счётом 0:3. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Обслуживала матч шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ему ассистировали судьи на линиях Мехмет Чулум и Стефан Хальберг.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 27-й минуте автором забитого мяча стал Самуэле Кампо. На 73-й минуте преимущество швейцарского клуба увеличил Кевин Буа, ему ассистировал Кампо. В конце матча счёт до крупного довёл Фабиан Фрай с передачи Буа.
В другом матче турецкий «Истанбул Башакшехир» на своём поле обыграл датский «Копенгаген» со счётом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил Эдин Вишча с пенальти.
Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2020, четверг. 20:55 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 3
Базель
Базель, Швейцария
0:1 Кампо – 27' 0:2 Буа – 73' 0:3 Фрай – 85'
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