«Базель» разгромил «Айнтрахт» в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт» проиграл «Базелю» со счётом 0:3. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Обслуживала матч шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ему ассистировали судьи на линиях Мехмет Чулум и Стефан Хальберг.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 27-й минуте автором забитого мяча стал Самуэле Кампо. На 73-й минуте преимущество швейцарского клуба увеличил Кевин Буа, ему ассистировал Кампо. В конце матча счёт до крупного довёл Фабиан Фрай с передачи Буа.

В другом матче турецкий «Истанбул Башакшехир» на своём поле обыграл датский «Копенгаген» со счётом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил Эдин Вишча с пенальти.