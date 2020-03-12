«Дали понять, что ищут другого защитника». Шишкин рассказал об уходе из «Торпедо»

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин рассказал об уходе из московского «Торпедо».
«На втором сборе мне дали чётко понять, что на моё место ищут другого защитника. Было неожиданно, но я не стал ничего обсуждать. Хотя объявлять о таких вещах почти перед самым закрытием трансферного окна совсем непрофессионально.
Чем было продиктовано решение торпедовцев? Не понимаю. Никаких претензий по работе не было, конфликтов — тоже. Просто тренер вызвал на разговор и сказал, что ситуация такая, не конкретизируя причины.
Прошлым летом пришёл в «Торпедо» тренироваться, поддерживать форму после разрыва контракта с «Краснодаром». И по итогам первой же тренировки мне предложили подписать контракт. До этого никогда не играл в ФНЛ.
Перспектива выйти с командой в РПЛ привлекла. Поэтому согласился. И до зимнего перерыва всё было хорошо. Я играл, команда шла в лидерах. Не знаю, что потом произошло. И сейчас уже об этом не думаю. Желаю Игнашевичу и «Торпедо» удачи", — сказал Шишкин в интервью «Советскому спорту».
- 12 марта 2020
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