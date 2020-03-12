ФИФА отменила мартовский отбор на ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ

После консультаций с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) ФИФА приняла решение перенести отборочные матчи чемпионата мира 2022 года из-за эпидемии коронавируса.



Матчи в зоне КОНМЕБОЛ, которые планировалось провести во время международного окна 23–31 марта, переносятся на более поздние сроки, сообщает пресс-служба ФИФА.

Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре. Турнир будет впервые проводиться не летом, а в ноябре-декабре.

Ранее было официально объявлено о приостановке чемпионатов Италии, Испании, Нидерландов и Португалии из-за коронавируса. Сообщалось, что УЕФА организует мероприятие, в ходе которого будет решена судьба европейских турниров на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время вирусом заражено более 126 тыс. человек в мире.