Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии Роналду

Министр здравоохранения португальского острова Мадейра Педру Рамош сообщил, что у нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и членов его семьи нет симптомов китайского коронавируса COVID-19.
«Роналду покинул Италию несколько дней назад. Так что его изоляция началась не сегодня. У Криштиану и членов его семьи нет симптомов коронавируса.
Он навестил мать, так как службы здравоохранения смогли гарантировать условия безопасности как ему, так и всему персоналу, который с ним контактировал», — приводит слова Рамоша Excelsior.
Португалия в среду приостановила авиасообщение с Италией до 24 марта из-за эпидемии коронавируса. Согласно отчёту, опубликованному утром в четверг, португальские органы здравоохранения на данный момент обнаружили 78 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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