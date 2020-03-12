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Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии Роналду

Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии Роналду
Футбол / Италия 0

Министр здравоохранения португальского острова Мадейра Педру Рамош сообщил, что у нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и членов его семьи нет симптомов китайского коронавируса COVID-19.

«Роналду покинул Италию несколько дней назад. Так что его изоляция началась не сегодня. У Криштиану и членов его семьи нет симптомов коронавируса.

Он навестил мать, так как службы здравоохранения смогли гарантировать условия безопасности как ему, так и всему персоналу, который с ним контактировал», — приводит слова Рамоша Excelsior.

Португалия в среду приостановила авиасообщение с Италией до 24 марта из-за эпидемии коронавируса. Согласно отчёту, опубликованному утром в четверг, португальские органы здравоохранения на данный момент обнаружили 78 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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