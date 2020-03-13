Кокорин выполнил обещание, данное тяжелобольному ребёнку

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал в «сториз» своего «Инстаграма» совместное фото с блогерами Андреем и Павлом Лапушкиными.
«Выполняю старое обещание», — подписал снимок футболист.
Паша Лапушкин — девятилетний мальчик из Екатеринбурга, сейчас живёт в Москве. У ребёнка тяжёлая форма несовершенного остеогенеза – чрезвычайно хрупкие кости. Мальчик получает регулярное медикаментозное лечение, перенёс несколько операций. Ему установили телескопические штифты, и Паша смог ходить без вспомогательных средств, успешно заниматься плаванием, посещать школу наравне со сверстниками.
Вместе с 14-летним братом Андреем он ведёт блог в «Инстаграме». Юные блогеры берут интервью у спортивных знаменитостей. Лапушкины уже пообщались с баскетболистом «Химок» Алексеем Шведом, форвардом «Локомотива» Лукой Джорджевичем, полузащитником «Спартака» Андре Шюррле и другими спортсменами.
- 13 марта 2020
-
00:53
-
00:52
-
00:31
-
00:30
-
00:15
-
00:07
- 12 марта 2020
-
23:58
-
23:41
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
22:50
-
22:46
-
22:33
-
22:24
-
22:21
-
22:03
-
21:59
-
21:46
-
21:42
-
21:17
-
21:08
-
21:07
-
20:53
-
20:51
-
20:34
-
20:32
-
20:18
-
20:10
-
20:02
-
19:55
-
19:50
-
19:39
-
19:29
-
19:25