Кокорин выполнил обещание, данное тяжелобольному ребёнку

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал в «сториз» своего «Инстаграма» совместное фото с блогерами Андреем и Павлом Лапушкиными.

«Выполняю старое обещание», — подписал снимок футболист.

Паша Лапушкин — девятилетний мальчик из Екатеринбурга, сейчас живёт в Москве. У ребёнка тяжёлая форма несовершенного остеогенеза – чрезвычайно хрупкие кости. Мальчик получает регулярное медикаментозное лечение, перенёс несколько операций. Ему установили телескопические штифты, и Паша смог ходить без вспомогательных средств, успешно заниматься плаванием, посещать школу наравне со сверстниками.

Вместе с 14-летним братом Андреем он ведёт блог в «Инстаграме». Юные блогеры берут интервью у спортивных знаменитостей. Лапушкины уже пообщались с баскетболистом «Химок» Алексеем Шведом, форвардом «Локомотива» Лукой Джорджевичем, полузащитником «Спартака» Андре Шюррле и другими спортсменами.