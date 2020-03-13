«Шахтёр» на выезде победил «Вольфсбург» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» проиграл «Шахтёру» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена». Обслуживала матча словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ему ассистировали судьи на линиях Юре Прапротник и Роберт Вукан.
Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором забитого мяча стал Жуниор Мораес. Через несколько минут преимущество украинского клуба мог увеличить Виктор Коваленко, но он не реализовал 11-метровый. В концовке первого тайма счёт мог сравнять Ваутер Вегорст, но его удар с пенальти оказался неточным. Хозяева восстановили равновесие на 48-й минуте усилиями Джона Брукса с передачи Йосипа Брекало. На 73-й минуте Маркос Антониу вывел «Шахтёр» вперёд.
Ответный матч запланирован на 19 марта.
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