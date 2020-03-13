Некоторые клубы АПЛ будут настаивать на остановке чемпионата и аннулировании результатов

Клубы английской Премьер-лиги собираются провести экстренное совещание после того, как стало известно, что 37-летний испанский главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом. Одной из предложенных идей на совещании будет временная остановка чемпионата и аннулирование результатов. Об этом сообщает The Independent.
Часть клубов не согласна с решением Премьер-лиги продолжать сезон в обычном режиме, пусть и при закрытых трибунах, а небольшое меньшинство даже считает, что кампания должна быть аннулирована, поскольку в четверг вечером из-за ситуации, вызванной коронавирусом, футбол ещё больше встревожен.
Матч 30-го тура АПЛ «Арсенала» с «Брайтон энд Хоув Альбион» на этих выходных придётся отменить, так как лондонский клуб объявил о выходе на карантин.
«Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 турах, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 25 очков. Чтобы гарантировать себе титул, красным нужно набрать ещё 6 очков.
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