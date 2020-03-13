Сезон Бундеслиги может быть завершён досрочно без определения чемпиона

Из-за быстрого распространения коронавируса по всему миру, Федарация футбола Германии серьёзно рассматривает возможность остановить нынешний сезон, сообщает немецкое издание Express.

«Мы должны учитывать любые развития событий, чтобы быть готовыми к тому, когда проводить матчи не представится возможным, сезон будет прерван или даже завершится преждевременно. Целью, конечно же, остаётся завершение сезона по спортивному принципу. Но решающее слово за органами здравоохранения. Они должны принимать «четкие и обязательные решения», — сказал генеральный секретарь футбола Германии Фридрих Кёртис.

Согласно последним событиям, существует высокая вероятность того, что крупные спортивные мероприятия больше не будут проводиться в ближайшие недели. Становится всё более очевидным, что сезон будет, по крайней мере, прерван и, возможно, даже закончен после 26-го тура, который ещё предстоит провести в выходные. Один из вариантов развития событий, что после этого тура сезон будет досрочно завершён, а итоги подведены по результатам сыгранных туров, но чемпионом не будет объявлена ни одна из команд.