Крыховяк – о коронавирусе: нынешняя тяжёлая ситуация – это тест на нашу ответственность

30-летний польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал ситуацию с ростом количества заражённых коронавирусом в мире.
«Нынешняя тяжёлая ситуация — это тест на нашу ответственность. Многие из моих поклонников — молодые люди. Вам может показаться, что закрытие школ — это продление каникул, но это не так. Оставайтесь дома всё это время. Тогда вы защитите себя и остальных. Конечно, футболисты предпочли бы проводить матчи при зрителях, но эта ситуация уникальная. В ближайшие дни многие матчи будут сыграны на закрытых стадионах. Не собирайтесь вокруг стадионов. Оставайтесь дома и болейте по телевизору. Если мы проявим ответственность, то быстрее вернемся к нормальной жизни», — написал Крыховяк в «инстаграме».
Посмотреть пост Крыховяка можно в «инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.
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