Мамаев: не ожидал такой любви к команде и поддержки в «Ростове». Я привык к критике

31-летний российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, отметившийся первым голом в дебютной игре за клуб, рассказал об изменениях в своей жизни, что удивило в городе, а также, какую литературу он может посоветовать для чтения.
«Главное изменение во мне за последние полтора года? Мне тяжело об этом говорить, лучше видно людям со стороны, которые меня хорошо знают. Но я однозначно чувствую, что изменился. Может быть повзрослел, может что-то еще произошло. Нет какого-то одного вывода после всей этой истории, их масса, смотря о чём конкретно говорить.
Что больше всего удивило в городе? Я бы назвал наших болельщиков, не ожидал такой любви к команде и поддержки. За последние год-полтора я привык к критике, а здесь люди очень сильно поддерживают. Огромная заслуга болельщиков, что мы сейчас на третьем месте в таблице.
Что могу посоветовать из литературы? В большей степени, читаю классику. Ивана Тургенева много прочитал, духовную литературу. Посоветую для начала «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», очень сильные работы», — цитирует Мамаева официальный сайт «Ростова».
Напомним, Мамаев вышел на свободу в середине сентября 2019 года по условно-досрочному освобождению. Позднее Павел заключил соглашение с «Ростовом» (до инцидента в Москве он выступал за «Краснодар»).
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