У игрока «Челси» Хадсона-Одои выявлено заболевание коронавирусом

19-летний английский нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заболел в результате заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
Персонал «Челси», недавно имевший тесный контакт с игроком, теперь будет самостоятельно изолироваться в соответствии с руководящими принципами здравоохранения правительства Англии. Ожидается, что те, кто не имел тесного контакта с Каллумом, вернутся к работе в ближайшие дни. Часть учебного центра будет также закрыта для доступа.
Каллум проявлял симптомы, похожие на легкую простуду 9 марта, в понедельник утром, и с тех пор не был на тренировочных занятиях в качестве меры предосторожности. Тем не менее, его тест оказался положительным в этот вечер, 12 марта, и он пройдёт период самоизоляции. Несмотря на положительный результат тестирования на вирус, Каллум чувствует себя хорошо и надеется вернуться к тренировкам как можно скорее.
«Мы желаем Каллуму скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем возможности вскоре встретить его в клубе», — говорится в официальном заявлении «Челси».
В текущем сезоне Хадсон-Одои принял участие в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
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