Тренер «Вулверхэмптона»: мы играем в футбол, пока в мире умирают люди, это абсурд

Главный тренер английского «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом» выразил недоумение тому, что ряд турниров продолжается несмотря на пандемию коронавируса.

«Мы проводим футбольный матч, прекрасно зная, что творится в мире. Люди умирают и продолжают умирать. А мы играем в футбол. Ситуация абсурдна», — приводит слова Эшпириту Санту ВВС.

Матч «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон» состоялся в Пирее при пустых трибунах и завершился вничью 1:1. Ранее из-за пандемии коронавируса был приостановлен сезон в итальянской Серии А и испанской Ла Лиге, ближайшие туры чемпионатов Англии, Германии и Франции пройдут без зрителей. Кроме того, 17 марта УЕФА может объявить о приостановке еврокубков и переносе Евро-2020 на 2021 год.