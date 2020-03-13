«Челси» выступил с заявлением после заражения Хадсона-Одои коронавирусом

Лондонский «Челси» опубликовал на официальном сайте заявление, связанное с новостью о том, что у игрока команды Каллума Хадсона-Одои был обнаружен коронавирус.
«Сотрудники клуба, контактировавшие с Каллумом, отправлены на карантин. Это касается всей мужской команды „Челси“, тренерского штаба и части технического персонала. Сотрудники, не вступавшие с ним в контакт, продолжат работу в обычном режиме. База мужской команды будет временно закрыта. Стадион „Стэмфорд Бридж“, а также другие здания на территории тренировочной базы продолжат работу.
Каллум почувствовал симптомы недомогания в понедельник и не тренировался последние четыре дня. После положительных результатов теста он изолирован. Несмотря на диагноз, сейчас он чувствует себя хорошо и планирует вернуться к тренировкам сразу же, как только поправится. «Челси» находится в контакте с правительством и министерством здравоохранения, шаги, связанные с ближайшими матчами АПЛ, будут обсуждаться утром 13 марта. Мы желаем Каллуму скорейшего выздоровления и возвращения в команду", — говорится в заявлении.
На 14 марта запланирован матч 30-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси». Хадсон-Одои провёл 17 матчей в текущем розыгрыше АПЛ и забил один гол.
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