Федерация футбола Франции отменила все матчи внутренних первенств

Федерация футбола Франции отменила все матчи на территории страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент федерации Ноэль Ле Грэ.

«Я объявляю о приостановке всей деятельности и всех соревнований, которые проводит федерация, её лиги и её округа на всей территории Франции. Все любительские чемпионаты среди мужчин и женщин всех возрастных категорий, турниры и сборы, тренировки и мероприятия футбольных школ приостанавливаются с 13 марта на неопределённый срок, до последующего уведомления. Они будут возобновлены сразу, как только позволят санитарные условия», — цитирует Ле Грэ сайт Федерации футбола Франции.

Речь в заявлении не идёт о матчах Лиги 1 и Лиги 2 — эти турниры не подчиняются федерации напрямую, однако вскоре может быть объявлено и об их приостановке.