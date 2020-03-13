Виллаш-Боаш: надо остановить все турниры
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, в настоящее время возглавляющий «Марсель», высказал мнение об остановке футбольных турниров в Европе в связи с пандемией коронавируса.
«Если такой турнир, как испанская Ла Лига, приостановлен, то мы должны с уважением отнестись к этому решению и полагаться на все предпринимаемые меры. Мне кажется, что нужно приостановить все турниры. В отличие от Европы, в Китае к проблеме коронавируса отнеслись максимально ответственно», — цитирует Виллаш-Боаша L'Equipe.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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