«Брешия» открестилась от слов Балотелли об особом отношении лиги к «Ювентусу»

Пресс-служба итальянской «Брешии» прокомментировала слова нападающего команды Марио Балотелли об особом отношении руководства Серии А к туринскому «Ювентусу». Балотелли заявил, что руководство лиги специально тянуло с приостановкой турнира из-за коронавируса, чтобы дать «Ювентусу» возможность выйти на первое место в турнирной таблице и, возможно, досрочно объявить туринцев чемпионами.

«Брешия» официально дистанцируется от заявлений Марио Балотелли о гипотетическом особом отношении лиги к одной из команд. В частности, Марио Балотелли в «Инстаграме» рассказал, что лига сделала одолжение «Ювентусу» в борьбе за победу в чемпионате Италии в текущем сезоне. Такие обвинения носят сугубо личный характер и не связаны с клубом", — сообщает пресс-служба «Брешии».

Марио Балотелли перешёл в «Брешию» из «Марселя» летом 2019 года.