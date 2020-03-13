Экс-игрок сборной Англии Коллимор назвал позором решение не приостанавливать АПЛ

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор прокомментировал заявление руководства английской Премьер-лиги о том, что ближайшие матчи чемпионата страны пройдут по расписанию, несмотря на пандемию коронавируса.
«Абсолютная неспособность защитить болельщиков тогда, когда им требуется защита. Это позор», — написал Коллимор в «Твиттере».
Однако решение о проведении матчей АПЛ может измениться уже сегодня. Стало известно, что коронавирус обнаружен у трёх игроков «Лестера», главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты и полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Срочное совещания руководителей АПЛ состоится сегодня, 13 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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