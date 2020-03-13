Матч «Брайтон» — «Арсенал» перенесён из-за заражения Артеты коронавирусом

Матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Арсеналом» перенесён. Об этом сообщается на официальном сайте «Брайтона». Ранее стало известно, что главный тренер «канониров» Микель Артета заразился коронавирусом.
«В свете новостей о Микеле Артете и всей команде «Арсенала», которые появились ранее, мы можем подтвердить, что субботняя игра против «Арсенала» переносится», – говорится в заявлении.
Исполнительный директор клуба Пол Барбер прокомментировал ситуацию: «В первую очередь мы поддерживаем Микеля Артету и желаем ему скорейшего выздоровления. Абсолютно необходимо, чтобы здоровье людей было в приоритете. Мы приняли это во внимание, и субботний матч был перенесён. Мы просим прощения у всех болельщиков, но верим, что все поймут, с какими непредвиденными обстоятельствами мы столкнулись».
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