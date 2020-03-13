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Тедеско: вам не нравится шлем Бакаева? По-моему, он выглядит в нём весьма симпатично

Тедеско: вам не нравится шлем Бакаева? По-моему, он выглядит в нём весьма симпатично
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре будущего соперника своей команды – «Оренбурга», а также рассказал, сколько ещё нужно будет полузащитнику Зелимхану Бакаеву носить специальный шлем.

«Я видел последние матчи «Оренбурга». С «Арсеналом» они использовали контратаки, много подавали с флангов, компактно оборонялись. С «Сочи» они прессинговали выше, не думаю, что так будет с нами. Смотрел и предыдущие матчи «Спартака» с «Оренбургом» ещё в Германии. «Оренбург» в Москве забил оба мяча головой, я хорошо это помню.

Шлем Бакаева? А что, он вам не нравится? (Смеётся). Он до сих пор в нём – если снять, то есть риск травмы. Привыкайте, в следующие несколько недель вы будете видеть его таким, но, по-моему, он выглядит в нём весьма симпатично», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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