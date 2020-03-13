Тедеско: Кутепов понимает ошибки и прогрессирует. Работа с ним доставляет удовольствие

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о работе с защитником Ильёй Кутеповым, а также оценил перформанс болельщиков на матче с «Краснодаром» (0:1).
«Когда я пришёл в «Спартак», поговорил в Кутеповым одним из первых. Разговор был тет-а-тет, у Ильи всё хорошо с английским. Он очень умный футболист. Илья очень сильно прибавил с тех пор – стал больше соответствовать тем параметрам, которые мы хотим видеть от наших защитников. Он отлично играет головой, в единоборствах, на выходах. Он ошибается в передачах в начале атак, да, но тут некорректно винить только его. В этот момент группа игроков находится под прессингом – времени и пространства у Ильи мало. Но Кутепов свои ошибки понимает, он прогрессирует, а работа с ним доставляет мне удовольствие.
Времени покупать сувениры на выездных матчах у меня нет, предпочитаю собирать очки. Что касается перформанса болельщиков на матче с «Краснодаром», конечно, я видел его. Атмосфера на нашем стадионе всегда отличная, но в тот раз она была особенной из-за дня рождения легенды – Нетто», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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