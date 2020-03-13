Член руководства «Фламенго» сдал положительный тест на коронавирус

Маурицио Гомес де Маттос, представитель руководства бразильского клуба «Фламенго», сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает Esporte Interativo.

11 марта, во время поездки в столицу государства, руководитель был доставлен в больницу. Де Маттосу запретили возвращаться в Рио-де-Жанейро, так как из-за соответствующих симптомов врачи заподозрили у него заражение коронавирусом. Вчера, 12 марта, был проведён тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. В клубе не подтверждают информацию, так как ожидают результатов контрольного анализа, которые придут сегодня.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.

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