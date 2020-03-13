«Сказали — все повязаны». Хусаинов поведал о коррупции в российском судействе

Бывший арбитр Сергей Хусаинов рассказал о проблемах с коррупцией в российском футбольном судействе.



«Пытался искоренить это явление. Первое, что я предложил в качестве руководителя комитета арбитров, – компьютерные назначения, чтобы исключить человеческий фактор. Потом ввели дополнительное ограничение – конфликтные ситуации. И знаете, кто первым возмутился? Сами судьи! Написали письмо против меня. Колосков, который тогда руководил РФС, сунул: «На, читай». Я понял, с кем работаю. Вальку Иванова, сына Валентина Козьмича, встретил: «А ты-то куда? Я тебя начал возить за рубеж, на каждом перекрёстке тебя рекламировал: мол, парень из футбольной семьи, с прекрасным английским. Как так?» А он: «Ребята попросили». А, ну раз ребята попросили, тогда ладно.



Я мешал ребятам доходно существовать? Думайте сами. Но вот пара примеров. Встречаюсь на «Торпедо» с тренером Ирхиным. Он только «Уралан» принял, жалуется: «Приезжали твои парни — требуют долги вернуть». Говорю: «Саша, эту ситуацию ни ты, ни я не создавал. Вопросы к предшественникам». Следом – ещё история. Подходит подчинённый: «Серёж, отправь в Элисту – долги надо собрать». Мне тогда один авторитетный человек сказал: «Ничего ты, Серёжа, не сделаешь. Они с рюкзаками за спиной бегают. В этом — долги перед одной командой, а в том – долги другой команды перед ними. Все повязаны». У меня тогда не было времени анализировать: чемпионат идёт, не сорвать бы игры. А потом начал изучать прежние назначения: одни и те же люди судят определённые команды. Чисто коррупционная схема. Но никому до этого нет дела», — сказал Хусаинов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.

Взятки, договорные игры, скандалы в сборной России: откровения судьи-диссидента Хусаинова Мощное интервью, которое многим в нашем футболе не понравится.