Арбитр показал 8 красных карточек в матче Кубка Либертадорес «Гремио» — «Интернасьонал»

Во 2-м туре группового этапа Кубка Либертадорес «Гремио» принимал «Интернасьонал». Встреча завершилась со счётом 0:0. Любопытно, что к 97-й минуте матча на поле осталось всего 14 футболистов. В концовке встречи между игроками началась потасовка, в результате чего арбитр показал 8 красных карточек.
Права на видео принадлежат КОНМЕБОЛ. Посмотреть видео можно в "твиттере" Кубка Либертадорес.
Ранее в матче 2-го тура между командами «Олимпия» и «Дефенса и Хустисия» удалили Эммануэля Адебайора за прыжок ногой в лицо соперника. На 72-й минуте, когда счёт был 1:0, 36-летний тоголезец попытался завладеть мячом на фланге. Снаряд летел верхом, и Адебайор прыгнул за ним, не заметив, что напротив него стоит соперник. Вместо мяча форвард ударил своего оппонента шипами в лицо.
- 13 марта 2020
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