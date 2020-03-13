Левандовски обратился к болельщикам в связи с ситуацией с коронавирусом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выступил с обращением к болельщикам в связи с распространением коронавируса.
«В последние несколько дней мы получили много различной информации, в том числе просьбы оставаться дома. Это относится к каждому из нас. Я прошу всех наших болельщиков: давайте уважать рекомендации и нести ответственность за себя и окружающих.
Отдельно обращаюсь к нашим молодым болельщикам. Пожалуйста, относитесь к закрытию школ как к ответственности за вашу безопасность и здоровье. В этот период не собирайтесь без необходимости в публичных местах, в том числе на стадионах. Спорт очень важен, но ваша безопасность ещё важнее. Пожалуйста, используйте это время лучшим и самым безопасным способом из возможных. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома», — написал Левандовски в «Фейсбуке».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.
- 13 марта 2020
-
11:54
-
11:52
-
11:26
-
11:07
-
10:59
-
10:44
-
10:43
-
10:25
-
10:19
-
10:13
-
10:12
-
09:56
-
09:41
-
09:38
-
07:54
-
07:15
-
06:38
-
06:18
-
06:08
-
05:41
-
04:54
-
04:41
-
04:28
-
04:01
-
03:26
-
02:46
-
02:26
-
01:49
-
01:36
-
00:53
-
00:52
-
00:31
-
00:30
-
00:15
-
00:07