Левандовски обратился к болельщикам в связи с ситуацией с коронавирусом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выступил с обращением к болельщикам в связи с распространением коронавируса.



«В последние несколько дней мы получили много различной информации, в том числе просьбы оставаться дома. Это относится к каждому из нас. Я прошу всех наших болельщиков: давайте уважать рекомендации и нести ответственность за себя и окружающих.



Отдельно обращаюсь к нашим молодым болельщикам. Пожалуйста, относитесь к закрытию школ как к ответственности за вашу безопасность и здоровье. В этот период не собирайтесь без необходимости в публичных местах, в том числе на стадионах. Спорт очень важен, но ваша безопасность ещё важнее. Пожалуйста, используйте это время лучшим и самым безопасным способом из возможных. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома», — написал Левандовски в «Фейсбуке».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

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