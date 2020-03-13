«Интер» планирует выкупить хавбека Сенси у «Сассуоло»

«Интер» заинтересован в выкупе полузащитника «Сассуоло» Стефано Сенси, который выступает на правах аренды за миланский клуб. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, стороны проведут встречу этим летом, чтобы обсудить полноценный трансфер, сумма которого составит € 25 млн. В выкупе заинтересован лично главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Сенси перешёл в стан чёрно-синих летом 2019 года на правах годичной аренды с правом выкупа. За аренду игрока миланский клуб заплатил € 5 млн.

Сенси выступал за «Сассуоло» с 2016 года. Ранее он защищал цвета «Сан-Марино» и «Чезены». Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.