Форвард «Челси» Хадсон-Одои сообщил, что излечился от заражения коронавирусом

Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои в своём «твиттере» объявил, что излечился от заражения коронавирусом.



«Как вы, наверное, знаете, в последние дни у меня был вирус. Я излечился и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь, скоро я вернусь на поле и мы увидимся», — сказал Хадсон-Одои.



Ранее из-за увеличения числа заражённых людей в ряде стран решили проводить матчи без зрителей, а позднее и вовсе приостановили чемпионаты. При пустых трибунах также прошло сразу несколько матчей Лиги чемпионов, а в Лиге Европы был отменён ряд встреч.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

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