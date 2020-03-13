Матч «Оренбург» — «Спартак» смогут посетить не более 5000 человек

На матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Спартаком» сможет присутствовать не более 5 тыс. человек. Встреча состоится завтра, 14 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Ограничения у нас такие же — не более 5 тыс. участников на мероприятиях. Знаю, что многие болельщики „Спартака“ отказываются, сдают билеты. На сегодняшний день продано около 4 тыс. билетов», – приводит слова президента «Оренбурга» Владимира Кияева ТАСС.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» проведёт тренировку в закрытом от СМИ режиме в связи с профилактикой коронавируса.

11 марта РПЛ объявила об ограничении числа зрителей на матчах в Москве до 5 тыс. человек. Соответствующее решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса.

«Спартак» проведёт тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса