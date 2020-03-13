ЦСКА не станет возвращать владельцам абонементов деньги за непосещённые матчи

Владельцы абонементов на домашние матчи ЦСКА не смогут вернуть себе деньги, если решат не посещать встречи с «Уфой» и «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге. Соответствующий пункт присутствует в правилах, опубликованных на официальном сайте «армейцев».
«Абонемент недействителен на матчах, в отношении которых органами государственной власти, органами местного самоуправления, юрисдикционными или иными уполномоченными органами РФС, РФПЛ, ФИФА, УЕФА вынесено решение о проведении матчей без зрителей, запрете на допуск зрителей в секторы стадиона, ограничении количества зрителей на стадионе или проведении матчей на нейтральном стадионе в другом городе. В указанных случаях возмещение убытков, денежное или иное возмещение расходов владельцам абонементов не производится», — говорится в правилах.
Матч ЦСКА с «Уфой» должен состояться 15 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча «армейцев» с «Зенитом» запланирована на 22 марта и также должна пройти на домашней арене столичного клуба.
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