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«Эвертон» ушёл на карантин из-за симптомов коронавируса у игрока. Дерби не состоится

«Эвертон» ушёл на карантин из-за симптомов коронавируса у игрока. Дерби не состоится
Футбол / Англия 0

«Эвертон» на своём официальном сайте объявил об уходе команды на карантин на фоне эпидемии коронавируса.

«В качестве меры предосторожности команда и тренерский штаб в полном составе изолируются на определённый период согласно рекомендациям врачей. Данный шаг был сделан после того, как игрок основы сообщил о симптомах заражения коронавирусом. Клуб находится с ним в постоянном контакте, а также следит за состоянием всех футболистов и работников», — говорится в заявлении «ирисок».

Таким образом, матч «Эвертона» с «Ливерпулем» не состоится. Дерби в рамках 30-го туре английской Премьер-лиги должно было пройти 16 марта на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

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