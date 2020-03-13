Красные карточки Карпова и Кверквелии отменены

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил итоги рассмотрения спорных моментов с удалениями защитников Соломона Кверквелии («Локомотив») и Вадима Карпова (ЦСКА).



«Два клуба обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку: «Локомотив» по Кверквелии и ЦСКА по Карпову. По дисциплинарному регламенту данное решение принимаем только в соответствии с решением экспертно-судейской комиссии.



Во вторник все документы были направлены в экспертно-судейскую комиссию. Вчера вечером получили заключение, сегодня провели заседание. На основании решения экспертно-судейской комиссии красные карточки Кверквелии и Карпова были отменены», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Безбородов погорячился». Разбираем спорные судейские решения в матче «Ростов» — ЦСКА 3 пенальти, 2 красные карточки, 10 жёлтых — судья в Ростове лютовал!