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Красные карточки Карпова и Кверквелии отменены

Красные карточки Карпова и Кверквелии отменены
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил итоги рассмотрения спорных моментов с удалениями защитников Соломона Кверквелии («Локомотив») и Вадима Карпова (ЦСКА).

«Два клуба обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку: «Локомотив» по Кверквелии и ЦСКА по Карпову. По дисциплинарному регламенту данное решение принимаем только в соответствии с решением экспертно-судейской комиссии.

Во вторник все документы были направлены в экспертно-судейскую комиссию. Вчера вечером получили заключение, сегодня провели заседание. На основании решения экспертно-судейской комиссии красные карточки Кверквелии и Карпова были отменены», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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