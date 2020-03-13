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Продажа билетов на матч «Оренбург» — «Спартак» не будет ограничена

Продажа билетов на матч «Оренбург» — «Спартак» не будет ограничена
Футбол / РПЛ 0

На матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Спартаком» ожидается не более 5000 человек, поэтому продажа билетов не будет ограничена. Об этом сообщили на официальном сайте «Оренбурга». Встреча состоится завтра, 14 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«В связи с появившимися сообщениями СМИ об ограничении продажи билетов на матч Российской Премьер-Лиги „Оренбург“ – „Спартак“ сообщаем, что ФК „Оренбург“ получил рекомендации от Роспотребнадзора по Оренбургской области об ограничении продажи билетов, однако анализ реализации билетов с учётом гостевой квоты и нереализуемых буферных мест безопасности позволяет сделать вывод, что на матче будут присутствовать до 5000 зрителей», – сказано в заявлении.

Матч «Оренбург» — «Спартак» смогут посетить не более 5000 человек
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