Райт: Обамеянг заслуживает большего, чем «Арсенал»
Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт посоветовал нападающему лондонского клуба Пьер-Эмерику Обамеянгу сменить клубную прописку.
«Если вы представите его в команде, которая лучше, чем «Арсенал», он будет выигрывать английскую Премьер-лигу, бороться за место в финале Лиги чемпионов, и я думаю, он этого заслуживает.
Он не особо красноречив, не кричит на поле, он лишь доказывает собственное превосходство голами, которые забивает. Если бы он не забивал за «Арсенал», у клуба были бы огромные проблемы.
Мы говорим о нападающем, который забивает столько же, сколько мировые звёзды в Лиге чемпионов. Я надеюсь, что он любит свой клуб и болельщиков, и ему этого достаточно, потому что он в тяжёлом положении», – приводит слова Райта Goal.com.
Обамеянг: мне не нужны трофеи, чтобы быть лучшим нападающим
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