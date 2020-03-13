Боруц и ещё четверо игроков «Борнмута» ушли на карантин из-за симптомов коронавируса
Сразу пятеро футболистов «Борнмута» пожаловались на симптомы коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
Все игроки с симптомами были отправлены на карантин. Один из них – вратарь Артур Боруц. При этом о мерах в отношении остальных членов команды не сообщается.
Ранее из-за симптомов и подтверждённых фактов заражения футболистов на карантин ушли «Арсенал», «Челси» и «Эвертон». Также сегодня, 13 марта, стало известно о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.
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