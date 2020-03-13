Чемпионат Англии приостановлен до апреля из-за коронавируса

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила о приостановлении нынешнего розыгрыша чемпионата до 4 апреля в связи с эпидемией коронавируса.



Аналогичные меры были приняты в Чемпионшипе, Первой и Второй лигах Англии, входящих в состав Футбольной лиги.



Ранее из-за симптомов и подтверждённых фактов заражения футболистов на карантин ушли «Арсенал», «Челси» и «Эвертон». Также сегодня, 13 марта, стало известно о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

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