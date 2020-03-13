Пирсон: один из футболистов «Уотфорда» ожидает результатов анализа на коронавирус
Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон остановил подготовку команды к матчу английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» по причине плохого самочувствия нескольких футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Симптомы болезни одного из игроков напоминали проявления коронавируса, из-за чего футболиста направили сдать соответствующий анализ. Пока результаты теста неизвестны. Имя игрока не называется.
«У нас, как и во всех клубах, есть футболисты, которые не очень хорошо себя чувствуют. Некоторые из наших игроков остаются дома. У кого-то лёгочная инфекция, у кого-то проблемы с животом, у некоторых футболистов симптомы напоминают простуду. У нас есть один игрок, кто на данный момент ожидает результатов анализа», – сказал Пирсон.
Чемпионат Англии приостановлен до апреля из-за коронавируса
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