Пирсон: один из футболистов «Уотфорда» ожидает результатов анализа на коронавирус

Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон остановил подготовку команды к матчу английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» по причине плохого самочувствия нескольких футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Симптомы болезни одного из игроков напоминали проявления коронавируса, из-за чего футболиста направили сдать соответствующий анализ. Пока результаты теста неизвестны. Имя игрока не называется.

«У нас, как и во всех клубах, есть футболисты, которые не очень хорошо себя чувствуют. Некоторые из наших игроков остаются дома. У кого-то лёгочная инфекция, у кого-то проблемы с животом, у некоторых футболистов симптомы напоминают простуду. У нас есть один игрок, кто на данный момент ожидает результатов анализа», – сказал Пирсон.