«Спартак» разгромил «Оренбург» в молодёжном первенстве, «Динамо» проиграло «Ахмату»

В 22-м туре молодёжного первенства России «Оренбург» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:4.



Гости вышли вперёд уже на 12-й минуте матча благодаря автоголу защитника Егора Егорова, а спустя 6 минут удвоили преимущество усилиями полузащитника Ивана Репяха. На 20-й минуте нападающий Святослав Кожедуб довёл счёт до разгромного. Точку в противостоянии в начале второго тайма поставил хавбек красно-белых Степан Мельников.



Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2019/2020

В параллельном матче «Ахмат» принимал «Рубин». Встреча состоялась на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном, итоговый счёт – 2:1.



Хозяева вышли вперёд уже на 7-й минуте усилиями полузащитника Ильи Мосейчука. На 50-й минуте защитник грозненцев Имран Альсултанов точным ударом с пенальти удвоил преимущество своей команды. Бело-голубые ответили голом хавбека Арсена Захаряна на 66-й минуте.

Также сегодня состоялся матч «Арсенал» – «Рубин». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева.