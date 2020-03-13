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«Спартак» разгромил «Оренбург» в молодёжном первенстве, «Динамо» проиграло «Ахмату»

«Спартак» разгромил «Оренбург» в молодёжном первенстве, «Динамо» проиграло «Ахмату»
Футбол / РПЛ 0

В 22-м туре молодёжного первенства России «Оренбург» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:4.

Гости вышли вперёд уже на 12-й минуте матча благодаря автоголу защитника Егора Егорова, а спустя 6 минут удвоили преимущество усилиями полузащитника Ивана Репяха. На 20-й минуте нападающий Святослав Кожедуб довёл счёт до разгромного. Точку в противостоянии в начале второго тайма поставил хавбек красно-белых Степан Мельников.

Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2019/2020

Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
13 марта 2020, пятница. 13:00 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
Окончен
0 : 4
Спартак-мол.
Москва
0:1 Егоров – 12' (автогол)   0:2 Репях – 18'   0:3 Кожедуб – 20'   0:4 Голятов – 46'

В параллельном матче «Ахмат» принимал «Рубин». Встреча состоялась на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном, итоговый счёт – 2:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 7-й минуте усилиями полузащитника Ильи Мосейчука. На 50-й минуте защитник грозненцев Имран Альсултанов точным ударом с пенальти удвоил преимущество своей команды. Бело-голубые ответили голом хавбека Арсена Захаряна на 66-й минуте.

Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
13 марта 2020, пятница. 13:00 МСК
Ахмат-мол.
Грозный
Окончен
2 : 1
Динамо-мол.
Москва
1:0 Мосейчук – 8'   2:0 Альсултанов – 50' (пен)   2:1 Захарян – 65'

Также сегодня состоялся матч «Арсенал» – «Рубин». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева.

Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
13 марта 2020, пятница. 13:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
Окончен
4 : 0
Рубин-мол.
Казань
1:0 Хлусевич – 26'   2:0 Банда – 36'   3:0 Тузиков – 72'   4:0 Тузиков – 90'
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