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«Барселона» приостановила работу

«Барселона» приостановила работу
Футбол / Испания 0

«Барселона» в своём официальном «твиттере» сообщила о решении приостановить работу главной команды.

Данный шаг связан с пандемией коронавируса и тем фактом, что турниры, в которых сине-гранатовые принимают участие, были приостановлены.

Сегодня, 13 марта, было объявлено о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также временно отказались от проведения матчей в Англии, Испании, Италии, Франции и ряде других европейских стран.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. К настоящему моменту в мире зафиксировано более 134 тыс. случаев заражения вирусом.

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