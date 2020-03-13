«Барселона» приостановила работу

«Барселона» в своём официальном «твиттере» сообщила о решении приостановить работу главной команды.



Данный шаг связан с пандемией коронавируса и тем фактом, что турниры, в которых сине-гранатовые принимают участие, были приостановлены.



Сегодня, 13 марта, было объявлено о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также временно отказались от проведения матчей в Англии, Испании, Италии, Франции и ряде других европейских стран.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. К настоящему моменту в мире зафиксировано более 134 тыс. случаев заражения вирусом.

АПЛ, Лига чемпионов и Лига Европы остановлены. Настоящая катастрофа. LIVE! Коронавирус парализует футбол. Все подробности.