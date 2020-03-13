Кашшаи: Сорокин толкал Кутепова, который пытался себя защитить. Это не пенальти

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи поделился мнением о неназначенном пенальти в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» (0:1).



«Все игроки в штрафной толкались, но футбол – контактный вид спорта. Если кто-то хочет играть без контакта, ему нужно выбрать другой вид спорта. Сорокин толкал Кутепова, который пытался себя защитить. Это не пенальти», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«В этой ситуации VAR не вмешивается. Если судья принимает решение, что это пенальти, VAR тоже не вмешивается», — добавил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.