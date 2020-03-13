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Главного тренера «Падерборна» проверяют на коронавирус

Главного тренера «Падерборна» проверяют на коронавирус
Футбол / Германия 0

Главного тренера немецкого «Падерборна 07» Штеффена Баумгарта проверяют на наличие коронавируса. Об этом сообщили в официальном «твиттере» клуба.

«Официальное подтверждение: нашего главного тренера Штеффена Баумгарта обследовали сегодня утром из-за подозрений на коронавирус. Результат теста ожидается после полудня. Мы будем держать вас в курсе. Конечно, желаем Штеффену наилучшего!» – сказано в заявлении.

Пост доступен в официальном "твиттере" «Падерборна».

Немецкая Бундеслига – единственная из топ-5 европейских лиг, которая не была приостановлена из-за коронавируса. Ранее сообщалось о приостановке чемпионатов Англии, Италии, Испании и Франции, а также о переносе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Судьба Бундеслиги определится 16 марта
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